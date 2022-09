Bruscolotti: “Kim? Sta facendo vedere a tutti le sue qualità, non è più una sorpresa”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, parlando di Kim Min-jae, difensore azzurro: “Non è più una sorpresa perché comunque sta mantenendo le aspettative e forse sta andando anche oltre. E’ un ottimo colpitore di testa e questa cosa gli può dare certamente qualcosa in più. E poi è molto aggressivo. In marcatura sta andando molto bene e sta prendendo le misure al campionato. Si è presentato nel migliore dei modi anche avendo una certa sfrontatezza in tutto. Ha fatto vedere tutte le sue qualità”.