Bruscolotti: “La notte prima dello scudetto? Come si faceva a dormire…”

Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Io feci una notte in bianco 33 anni fa. Ero emozionatissimo dopo tanti anni ad inseguire quel traguardo. Alle 6 di mattina andai a svegliare tutti. Come si faceva a dormire… Nel cuore sapevamo che stavamo affrontando una stagione particolare. La squadra era forte ed avevamo i fuoriclasse. Si creò una sinergia e una forza che ci hanno portato alla vittoria. Di partita in partita il Napoli aveva dimostrato di poter stare lì. Per me e per tanti altri che non avevamo mai vinto confrontarsi a Torino non era semplice”.