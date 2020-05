Ripresa in Serie C, il dg del Piacenza: “Pura fantasia, protocolli sanitari inapplicabili”

La ripartenza del calcio sembra essere più vicina. Dopo il via libera della Germania, anche le altre federazioni stanno aspettando solamente l’ok dei governi per le sedute di allenamento di gruppo. Per ora i giocatori potranno allenarsi sì al centro sportivo, ma individualmente. Manca quindi l’ultimo nodo verso una ripresa che sembra molto certa. C’è ancora da capire dove si giocherà e soprattutto in quale periodo.

Se in Serie A la ripresa è quasi certa, lo stesso non si può dire della Serie B e tantomento della C. Eloquenti a tal proposito le parole del direttore generale del Piacenza Marco Scianò che a Sportpiacenza.it ha riferito: “Per me il ritorno in campo è un puro esercizio di fantasia, in ogni caso se dovessero dirci di andare a giocare utilizzeremo i molti giovani che abbiamo e i giocatori ancora sotto contratto. Non abbiamo smantellato la squadra, solo Pergreffi, Milesi e Cattaneo hanno risolto, ma dobbiamo guardare avanti come fatto in questi ultimi giorni. Sinceramente pensare di giocare in C dove ci sono club che sono paesini, dove i medici hanno già minacciato di dimettersi, dove i protocolli sanitari sono inapplicabili, dove alcuni giocatori sono positivi al Covid-19 persino mentre sono a casa è un esercizio di fantasia oltre che di irresponsabilità. Noi tifiamo che riparta la serie A perché se no sarebbe un bagno di sangue nel bagno di sangue anche per le serie inferiori”.

Parole abbastanza chiare che fanno capire come le società di terza categoria difficilmente riusciranno a rispettare i protocolli che seguiranno anche le squadre di A e B. Per questo motivo il presidente Ghirelli ha chiesto la sospensione del campionato e la promozione di 4 squadre in Serie B.