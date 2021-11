Bucciantini: “Il Napoli è la squadra più tecnica d’Italia, il vero problema è la Coppa d’Africa”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli: “La sosta per il Napoli arriva nel momento giusto? Si, tutti ne avevano un po’ bisogno perché in questa stagione si sta andando avanti a grandi folate, anche se molti giocatori non si riposano e anzi fanno dei viaggi con le loro nazionali. Ad esempio l’Inter in questo senso è messa anche peggio del Napoli con parecchi giocatori che fanno voli di diverse ore. Il Napoli è comunque la squadra più tecnica d’Italia e fa meno fatica a ritrovarsi. Mi dispiace che Inter-Napoli non possa essere preparata dagli allenatori come meriterebbe, però il Napoli sarà pronto, non è la stanchezza la nemica del Napoli. La vera nemica è la Coppa d’Africa, bisogna già provare delle soluzioni per allora. Milan e Napoli hanno vinto più partite perché sono state brave a soffrire, l’Inter in questo non è riuscita ma sono tre squadre molto vicine come valori. Il Napoli rispetto all’anno scorso ha Osimhen e Spalletti in più che fanno la differenza. Rinnovo Insigne? Penso che se il Napoli vince il campionato con Insigne capitano non credo che un milione o due milioni in più fanno la differenza, la fa l’eternità. Spero che Insigne faccia un passo verso la società, togliamo la pietra di inciampo dal cammino di Spalletti. O facciano un passo avanti entrambe le parti, trovando un accordo o un passo indietro, non parlandone più fino a fine campionato. Sono stato il maggiore difensore del calciatore Insigne in tutte le tv e le radio e per questo gli faccio un appello, ha un obiettivo superiore al rinnovo del contratto”.