Buffon: “Il Napoli lo scorso anno giocava con entusiasmo, ora è ripartito da zero”

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro “Kvaradona. Un miracolo georgiano”, di Emanuele Giulianelli: “Il Napoli? So a Luglio cosa può servire, ma non sono dentro questa situazione. A parte tutto, non voglio essere banale, ma avendo vissuto gli spogliatoi so che se non sai in prima persona ciò che si sta creando, cosa riesce a dare l’allenatore, poi la colpa è sua, ma bisogna viverle le situazioni per avere un’idea reale. Poi è chiaro che ripetersi è sempre più difficile che vincere soprattutto in una realtà simile. Lo scorso anno il Napoli giocava sulle ali dell’entusiasmo e c’era distanza con rivali remissive per merito del Napoli. Ora si è ripartiti da zero e in alcuni momenti l’energia non è la stessa di prima”.