“RACCONTAMI COM’ERA IL CALCIO” ADA a Napoli con la Nazionale di calcio, la Coppa del Mondo e Maradona

La Federazione Nazionale ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) in collaborazione con ADA

Napoli e Campania, avvia il progetto culturale itinerante, dedicato alla valorizzazione della memoria

storica del calcio, denominato “Raccontami com’era il calcio”, un’esposizione di cimeli della

Nazionale Italiana di calcio dal 1890 ad oggi, la Coppa del Mondo e una sezione dedicata a Diego

Armando Maradona; nonni, padri, figli e nipoti potranno unirsi nel racconto della storia dello sport

più amato in Italia.

Prima tappa a Napoli, dal 10 al 18 novembre 2023, nell’Antisala dei Baroni all’interno del prestigioso

complesso monumentale del Castello del Maschio Angioino, luogo simbolo della Città Partenopea.

Ad aprire la Mostra – venerdì 10 alle ore 11.00 – insieme ai ragazzi delle scuole del territorio, che

parteciperanno a un dibattito su come lo sport ed il calcio in particolare siano in grado di unire le

diverse generazioni, ci sarà il Capitano della Nazionale Campione del Mondo Fabio Cannavaro.

Una Mostra itinerante, organizzata dall’Associazione Sant’Anna e dedicata alla Nazionale di Calcio

con i cimeli autentici di “Un Secolo d’Azzurro”, la più grande esposizione d’Italia – forse europea –

sulla storia della nostra Nazionale di calcio, dalla sulla nascita allo sviluppo dei Mondiali e degli

Europei; dal materiale cartaceo, ai documenti ufficiali fino alle magliette, i palloni, gli scarponcini e

tutti i gadget e memorabilia, compresi i giochi per i bambini.

ADA:

L’ADA, l’Associazione per i Diritti degli Anziani, nasce nel 1990 per difendere e tutelare le istanze della

terza età. Con la sua presenza capillare sul territorio nazionale attraverso le proprie articolazioni

regionali e territoriali, ADA favorisce il dialogo intergenerazionale, strumento di fondamentale

importanza per una società coesa e solidale fondata sullo scambio di esperienze tra giovani e anziani

(www.adanazionale.it).

La Mostra:

Meazza, Boniperti, Rivera, Paolo Rossi, Totti, Baggio, Maldini, Buffon, De Rossi fino ad arrivare a

Donnarumma, Verratti, Chiellini e Pellegrini: sono solo alcuni dei campioni presenti nell’ esposizione

con i loro cimeli più belli. In esposizione, anche un’interessantissima evoluzione del pallone e degli

scarponcini da Football, dal 1890 ad oggi, per far comprendere, in particolare ai visitatori più giovani,

come è cambiato, in 130 anni, il gioco più praticato e seguito del mondo.

Come omaggio a tutti i tifosi napoletani sarà, poi, allestita un’intera sala dedicata all’indimenticabile

campione argentino, Diego Armando Maradona, con le casacche azzurre donate alla Mostra da

Nicola Raccuglia, fondatore della storica marca di abbigliamento sportivo “nr”.

Le sorprese non finiscono qui perché, per la prima volta verranno presentate al grande pubblico,

anche, due novità assolute: la camicia da smoking originale con cui la nostra Nazionale giocò la sua

prima partita ufficiale contro la Francia (15 maggio 1910) e la “Numero uno” della mitica Coppa del

Mondo realizzata da Silvio Cazzaniga nel 1971, e alzata al cielo nel 1982 (Spagna) e nel 2006

(Germania) dalla nostra Nazionale.

(Iniziativa realizzata con fondi del 2×1000 a.f. 2021 – Ministero della cultura)

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA “RACCONTAMI COM’ERA IL CALCIO”

ANTISALA DEI BARONI – MASCHIO ANGIOINO

Venerdì 10 novembre 2023

Ore 11.00

Presentazione della Mostra

Ore 11.30

Saluti Istituzionali

Ore 12.00

Dibattito intergenerazionale

Orari di apertura Mostra – Castel Nuovo – Maschio Angioino dal 10 al 18 novembre 2023

Lun – Mar – Mer – Gio – Ven – Sab: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00)

Dom: Chiuso

Ingresso alla Mostra gratuito

Questo slideshow richiede JavaScript.