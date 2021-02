Cagliari, Di Francesco vicino all’esonero. Si pensa a Mazzarri

Di Francesco sta per pagare con l’esonero la sconfitta casalinga col Torino, la nona nelle ultime dieci partite di Serie A. Per la successione del tecnico abruzzese, però, va escluso Walter Mazzarri nonostante gli accostamenti di queste ore. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 59enne di San Vincenzo non vuole subentrare a stagione in corso ma solo a partire del prossimo giugno – sappiamo che nelle scorse settimane ha respinto le avances del Marsiglia – a meno che a chiamarlo non sia una big. A tal proposito, ha già dato la sua disponibilità a un eventuale ritorno sulla panchina del Napoli, al posto di un sempre traballante Gattuso.