“Fino a quando il Napoli sarà in corsa per il quarto posto, Gattuso non rischia il posto”. Secondo quanto riportato da Il Mattino è questo il pensiero del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. La sua posizione, si legge, non è mai cambiata nonostante le tante critiche che sono piovute su Gattuso nell’ultimo mese.