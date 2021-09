Nel post gara di Cagliari-Empoli ha parlato cosi Walter Mazzarri. Ecco le sue parole:

“C’è da lavorare tanto e giocando ogni tre giorni non è facile. Mi dispiace per il pubblico perché non siamo gli stessi di quelli visti contro la Lazio. La squadra era affranta, i ragazzi vanno sostenuti e proverò a tirarli su. All’Olimpico ho visto un’altra gamba. Forse avrei dovuto cambiare qualche giocatore, in vista del Napoli. Ma oggi l’Empoli è andata ad un’altra velocità e ha pressato meglio”.