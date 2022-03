Cagliari, Mazzarri: “Con il Milan giocheremo come contro il Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha analizzato così il match perso oggi contro lo Spezia: “Ora c’è il Milan, sono squadre di categoria superiore. Bisognerebbe non giocarle allora, ma con il Napoli abbiamo dominato e buttato due punti. Con le grandi cerchiamo di fare le nostre partite, non come quella con la Lazio ma come con la Fiorentina o il Napoli, poi oggi non sono venuti i gol. I gol li abbiamo presi in modo in cui non vanno presi. Loro hanno Verde che col sinistro tirava delle bombe dall’angolo, ma il primo gol è un regalo con quattro davanti. Poi quando la giornata è nera il secondo arriva con un rimpallo. Queste sono le analisi vere. Abbiamo fatto cose negative che non avevamo fatto con la Lazio, come perdere tutti i duelli. La partita non è stata bella, loro sono stati più assatanati ma lo sono diventati dopo i nostri errori”.