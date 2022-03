Verona-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a tre cambi

“È una partita che pesa, una sconfitta sarebbe fatale”, in queste parole di Spalletti c’è il valore di Verona-Napoli, una sfida fondamentale per i sogni scudetto, la necessità di evitare cadute pericolose in chiave Champions e soprattutto per mettere in campo un’immediata reazione dopo il ko contro il Milan. Se gli azzurri vogliono ancora coltivare il sogno tricolore, non si può più sbagliare. A Verona non sarà facile, la squadra di Tudor è capace di far giocare male l’avversario con la pressione alta, la ricerca dei duelli a tutto campo e allo stesso tempo è molto brillante in fase offensiva. Lo dimostrano anche i numeri: i gialloblù hanno il quarto attacco del campionato, vantano tre giocatori in doppia cifra (Simeone, Caprari e Barak) e soltanto il Liverpool in Europa può vantare dati di questo tipo.

Spalletti pensa a tre cambi di formazione

Spalletti vuole una partita completa, ha lavorato in settimana per migliorare sia la qualità nel palleggio che il modo in cui si cerca di valorizzare Osimhen ma anche l’attitudine a calarsi nel confronto fisico con gli avversari, nella “fase di nessuno”. In porta ci sarà Ospina, Meret ha rimediato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare e mancherà per tre settimane. Il portiere della Primavera Idasiak completa a Verona l’organico dei portieri a disposizione di Spalletti.

Si pensa a tre cambi di formazione rispetto alla partita contro il Milan. Fabian Ruiz convive con una pubalgia, contro Lazio e Milan, eccetto il gol-vittoria al 94′ all’Olimpico, non ha brillato. Spalletti potrebbe preferirgli la fisicità di Anguissa, costruendo una squadra che abbia più strappi e fisicità. Il dubbio di cui ha parlato in conferenza stampa dovrebbe riguardare proprio il centrocampo, è probabile che ci sarà anche un colloquio con Fabian Ruiz per valutare il suo livello di condizione e le energie a disposizione.

Le altre novità dovrebbero riguardare gli esterni offensivi. Insigne ha trasmesso qualche segnale di stanchezza in allenamento, a sinistra Spalletti potrebbe scegliere la brillantezza di Lozano che tornerebbe titolare dopo quasi due mesi, non scende in campo dal primo minuto da Napoli-Salernitana del 23 gennaio. Sull’altra corsia anche dovrebbe esserci una scelta differente, con Ounas che, dopo i due ottimi spezzoni contro Lazio e Milan, scala le gerarchie e potrebbe essere preferito a Politano. Davanti ci sono tante soluzioni, c’è anche il jolly Elmas pronto a battagliare per conquistare spazio, potrebbe essere collocato sia tra le linee al posto di Zielinski o a sinistra ma è più probabile che sia un’arma a gara in corso.

Il Verona è un’enigma, Tudor ha descritto una situazione da verificare

“Abbiamo avuto qualche problema inaspettato, che fa parte del calcio. Dobbiamo verificare ancora. Abbiamo qualche problema di influenza e qualche infortunio. Tredici o quattordici saremo, porteremo qualche Primavera, ma alla fine non ci cambia niente”, queste parole di Tudor pongono un punto interrogativo sulla situazione del Verona. Qualche certezza in più ci sarà soltanto in mattinata, quando il Verona comunicherà l’elenco dei convocati.

L’unica assenza certa è quella di Lazovic per un infortunio muscolare, a sinistra dovrebbe giocare Depaoli. In porta ci sarà Montipò, i tre difensori dovrebbero essere Casale, Gunter e Ceccherini. Faraoni e Depaoli dovrebbero occupare le due corsie laterali, Ilic e Tameze sono pronti ad agire in mediana con Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Osimhen. A disp.: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Fabian Ruiz, Elmas, Demme, Politano, Insigne, Mertens, Petagna. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise