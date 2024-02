Cagliari-Napoli 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Juan Jesus da horror, che spreco

Termina 1-1 la partita tra Cagliari e Napoli. Al vantaggio iniziale firmato dal solito Victor Osimhen, ha risposto un gol nel finale di Luvumbo Zito dopo un bruttissimo errore di Juan Jesus. Una partita caratterizzata da diverse occasioni mancate dai partenopei per segnare il gol dello 0-2 e da tanta ingenuità. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non viene impegnato moltissimo, nelle uscite è efficace anche se con qualche brivido come accade di solito. In occasione del gol viene beffato dalla mancata chiusura di Juan Jesus.

Mazzocchi 5,5: Dalla sua parte il Napoli soffre, Luvumbo è molto vivace e difficile da limitare. Lui resta bloccato e si propone poco in avanti, ma non è una prova malvagia. Dall’86’ Ostigard s.v.

Rrahmani 5,5: Autogol giusta da annullare visto il fuorigioco di Lapadula. Soffre un po’ i palloni alti anche perché è una tecnica utilizzata con continuità dal Cagliari.

Juan Jesus 4,5: Pasticcio incredibile su Pavoletti, dove rischia di vanificare tutto il lavoro della sua squadra. Nel finale un errore da film horror decisivo nella mancata vittoria del Napoli.

Olivera 6: Lui è uno di quelli che sbaglia pochissimo, sia nel posizionamento, sia nella giocata. Prova a dare una mano a Kvaratskhelia in avanti, entra anche dentro il campo per offrire nuove soluzioni.

Anguissa 6,5: Nel primo tempo soffre molto il grande avvio del Cagliari, poi viene fuori tutta la sua fisicità e tecnica al servizio di una squadra per il quale gli aggettivi negativi stanno terminando.

Lobotka 6: Anche lui aumenta la sua qualità sulla partita col passare dei minuti. Bene nelle coperture nel fraseggio, oltre che negli inserimenti. Sfiora anche il gol.

Zielinski 5: Un giocatore sublime, uno dei migliori centrocampisti della storia recente del Napoli, ma quella di oggi è un’altra prestazione sotto il suo livello. Il suo tocco che mette Raspadori davanti a Scuffet rievoca dolci ricordi. Però non lascia il segno. Dall’80’ Cajuste s.v.

Raspadori 6,5: E’ suo l’unico tiro del Napoli nel primo tempo. E’ una spina nel fianco della difesa del Cagliari e infatti il gol del Napoli nasce dal suo pressing prima di un bellissimo assist per Osimhen. Dal 79′ Lindstrom s.v.

Osimhen 7: Nella lotta contro i difensori è a suo agio. Il Napoli dipende totalmente dai suoi gol, lui oggi si è fatto trovare di nuovo pronto per la seconda volta in due partite. Dall’85’ Simeone 5,5: Occasione sciupata dove aveva poco angolo di tiro, però c’era Lindstrom in ottima posizione al centro.

Kvaratskhelia 5,5: Nandez è un avversario difficilissimo, lui sta peccando di brillantezza dopo mesi in cui si è dovuto trascinare il Napoli sulle spalle. Un momento di flessione più che accettabile e infatti viene sostituito. Dal 73′ Politano 5: Sbaglia un gol davanti al portiere, in mezzo all’area c’era anche Simeone libero.

Calzona 5,5: Questa squadra ha evidenti limiti di testa e di leadership e un allenatore arrivato da sei giorni tra l’altro con la ‘data di scadenza’ non ha la bacchetta magica. Il Napoli ha dei problemi seri che non si risolvono in una settimana e nemmeno in quattro mesi. La mancata vittoria di oggi è frutto di un errore individuale dopo una prova convincente soprattutto nella ripresa, dove si sono visti principi di gioco moderni che mancavano da parecchio. L’unico errore, forse, è stato non togliere Juan Jesus prima.

Nico Bastone