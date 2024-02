VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 16, Napoli-Reggiana 4-0: Ecco gli highlights del match

Tutto facile per l’Under 16 del Napoli che mette a segno un poker in casa contro il fanalino di cosa Reggiana e resta in scia play-off. Nel primo tempo la partita è più equilibrata con gli azzurri che riescono a trovare il vantaggio con Pignarosa alla metà della prima frazione. Nella ripresa c’è solo una squadra in campo con i partenopei che mettono subito le cose in chiaro, nei primi 3 minuti 2 gol azzurri con Chiummariello ed Esposito che chiudono il match. Nei minuti finali c’è spazio anche per Barbella che di testa mette a segno il gol del poker del Napoli.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Giorgio D’Andrea