Cagliari-Napoli, vendita procede spedita: acquistati oltre 2mila biglietti in due giorni

Tifosi in fermento per Cagliari-Napoli di domenica alle 18:00, gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Stando ai dati provenienti dalla città sarda sono già stati venduti oltre duemila tagliandi in soli due giorni per la sfida della Sardegna Arena. Per l’occasione il club rossoblù ha disposto una promozione dedicata ai tifosi U12 che potranno entrare in tutti i settori dello stadio con 15€. Prezzi speciali anche per Donne, Over 65, Under 18, esclusivamente acquistando i biglietti in piazza L’Unione Sarda (fino ad esaurimento posti).

Tagliandi che, però, potranno essere acquistati sul portale TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, anche senza obbligo di Fidelity Card del Cagliari. Secondo quando previsto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita non sarà consentita per i residenti nella provincia di Napoli; eliminato il divieto cambio utilizzatore e supporto digitale ad esclusione del settore ospiti.