Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio Gigi Cagni ha parlato di Spalletti e delle sue parole sul match importante contro il Bologna. Ecco le sue parole:

“Spero in futuro di sentire i miei colleghi che le loro squadre hanno qualità e devono vincere. Se non hai il coraggio di dire certe cose in certi momenti non puoi vincere il campionato”.