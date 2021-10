IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Bologna tenta il colpaccio al Maradona, Mihajlovic lancia i giovani ‘terribili’

Dopo il pari contro la Roma ed il primo stop in campionato il Napoli ospita il Bologna nel turno infrasettimanale per tornare a vincere e riprendere il Milan in vetta alla classifica. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del club azzurro:

CAMPIONATO = Il Bologna è nono in classifica con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra felsinea non fatica certo a segnare, ma come negli anni passati mostra una complicata tendenza a difendere e subisce spesso gol. Il Bologna è infatti la peggior difesa delle prime sedici in classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Grande emergenza in difesa con Mihajlovic con gli uomini contati, inoltre a centrocampo pesante assenza con lo squalificato Soriano. Il tecnico serbo con il rebus Arnautovic in attacco: il centravanti austriaco è in dubbio e nell’eventualità il Bologna dovrebbe lanciare Barrow come prima punta (Miha ha parlato anche di Falso Nueve).

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

LA STELLA = Era già la nostra prima scelta, ma con le assenze di Soriano ed Arnautovic è Musa Barrow la stella del Bologna. Il giovane attaccante, già molto talentuoso ai tempi delle giovanili Atalanta, è esploso in questo inizio stagione dove da esterno ha messo a segno 4 gol e 3 assist.

LE DICHIARAZIONI = Sinisa Mihajlovic ha parlato cosi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna:

“Spalletti? Lo conosco da tanti anni e una volta con una mia tripletta credo di averlo anche esonerato. Lui è un ottimo allenatore, e ho un buon rapporto con lui ma non lo conosco bene. Ricordo che quando io stavo all’Inter e lui nella Roma, noi abbiamo vinto tanto ma loro giocavano meglio. E’ un grande allenatore. E poi è toscano, ha sempre la battuta pronta”.

Sul Napoli, è d’accordo se dico che Osimhen sta spostando gli equilibri come Lukaku l’anno scorso?

“Anche di più. Cosa mangiano a Napoli? Sembra che ha il motorino. E’ ignorante, ma nel senso buono della parola: corre, apre il gioco, riparte, segna. E’ forte, non mi aspettavo così tanto. Però è vero che l’hanno anche pagato 70 milioni”.

I PRECEDENTI = Nei 73 precedenti in Campania tra le due squadre, il Napoli si è imposto per 37 volte, contro i 13 successi emiliani e i 23 pareggi.

TERNA ARBITRALE = L’arbitro sarà Marco Serra di Torino, mentre al Var ci sarà Mariani. I guardalinee saranno De Meo e Rossi. Il quarto uomo sarà il signor Massimi. Lo Cicerosarà l’assistente Var.

A cura di Mario Tramo