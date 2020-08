Cakir per Barcellona-Napoli: vera e propria bestia nera con le spagnole

Domani sarà il giorno di Barcellona-Napoli, ottavi di finale di ritorno di Champions League. Fischio d’inizio al Camp Nou alle ore 21:00. Il Napoli si presenterà in Catalogna da sfavorito e con un risultato da portare dalla sua parte, visto l’1-1 del San Paolo. Un eventuale pareggio per 0-0, infatti, qualificherebbe la squadra di Setien. L’UEFA ha scelto un arbitro di esperienza per dirigere la gara, ovvero Cuneyt Cakir.

Cakir è un arbitro turco, che ha già diretto partite molto importanti nella sua carriera, come la finale di Berlino vinta proprio dal Barça 3-1 contro la Juventus. Nella sua carriera, inoltre, può vantare anche di aver arbitrato la finale del Mondiale per Club 2012, vinta dal Corinthians contro il Chelsea per 1-0.

Il Napoli lo ha già incontrato diverse volte negli ultimi anni, soprattutto con le squadre spagnole, dove sono arrivate solo sconfitte. Prima le sfortunate avventure in terra iberica contro Villareal (2-1) e Athletic Bilbao (3-1) e poi l’1-3 casalingo contro il Real Madrid nel 2016/17. Cakir quest’anno ha anche arbitrato Napoli-Genk, l’ultima di Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea, finita 4-0. Da ricordare anche la vittoria di Marsiglia (1-2) e il pareggio contro il Wolfsburg in Europa League. L’arbitro turco sarà insieme ai suoi due compagni di avventure Duran e Ongun, entrambi presenti nella sconfitta di Bilbao del 2014.

Con il Barcellona, invece, sono 9 i precedenti: 4 vittorie (di cui il 6-1 alla Roma e il 3-1 alla Juve in finale di Champions), 4 pareggi e 1 sconfitta.

Certamente non si può dire che pecchi di personalità: tollera pochissimo le proteste e il gioco cattivo, ma sono pochissime le espulsioni, una ogni sei partite circa, a fronte della ‘normale‘ media di ammonizioni, ovvero quattro a partita.