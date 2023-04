Calaio’ chiaro: “Senza Osimhen sarà dura, fondamentale tenere in bilico il risultato”

L’ex Napoli Emanuele Calaio’ ha parlato ai microfoni di Tmw in vista di Milan-Napoli. Ecco le sue parole:

“Sicuramente senza di lui per il Napoli è più difficile. Con lui la squadra ha più variazioni tattiche, più fisicità, più velocità in verticale mentre con Raspadori si deve cambiare modo di giocare. Quest’ultimo è bravo a legare il gioco ma non è un giocatore che può sfruttare la profondità: è rapido ma non ha la falcata di Osimhen. E poi se il Napoli voleva puntare sui cross senza Osimhen non lo può fare. Di conseguenza sarà un Napoli di tecnica, velocità e palleggio. La squadra dovrà fare la partita perfetta per tenere la qualificazione in bilico, anche un pareggio sarà buono per poi giocarsela tutta al ‘Maradona’”.