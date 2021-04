Calaiò: “E’ arrivato il momento che Osimhen faccia qualche gol importante con il Napoli”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per un attaccante il gol è fiducia. Sicuramente Osimhen ha fatto un gol con la Nigeria e sicuramente si sarà sbloccato mentalmente. E’ arrivato il momento che faccia qualche gol importante con la maglia azzurra. Lo stiamo aspettando. Se avrà l’opportunità di giocare con il Crotone, dovrà creare problemi alla difesa del Crotone, anche perché i calabresi lasciano molti spazi aperti e lui dovrà approfittarne con le sue sgroppate. Abbiamo visto le sue doti in velocità ma deve migliorare tecnicamente e soprattutto spalle alla porta. In italia le squadre si chiudono e lui dovrà essere bravo a giocare spalle alla porta, a proteggere la palla, a fraseggiare con i compagni. Mi auguro che Osimhen migliori come è successo con Lozano. Fossi nel Napoli mi terrei Gattuso anche l’anno prossimo. Spero che rimanga. Difesa? Se Manolas sta bene io lo farei sempre giocare. Champions? Tutto è possibile in questo finale di stagione. Sarei bugiardo a dire che è facile, sicuramente. Però penso che si possa fare la lotta contro il Milan, contro la Juventus. Il Napoli ormai ha un solo obiettivo: la Champions. Tutto girerà intorno alla Champions. Se il Napoli non si qualificherà sarà una stagione fallimentare. Giocare nella Nazionale del Regno delle Due Sicilie? Non mi ha chiamato nessuno. E’ una cosa più politica che sportiva. Non c’è niente di ufficiale. Si farà un torneo scontrandosi con le varie nazioni ma è ancora tutto da organizzare. Io sto in forma perché faccio 10 km al giorno. Quando fai il professionista per venti anni è dura smettere”.