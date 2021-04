CdM – Covid, ansia in casa Napoli per Zielinski. I dettagli

Come riporta il Corriera del Mezzogiorno, il rientro dei Nazionali in giro per il mondo mette ansia in casa Napoli in virtù dei focolai che si sono verificati in vari gruppi-squadra, come per esempio quello dell’Italia. Nella Polonia anche sono risultati positivi quattro giocatori, tra cui il portiere del Bologna Skorupski, compagno di stanza di Zielinski che ha già affrontato il Covid-19 ad ottobre.