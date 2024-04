Calaiò, Trotta e Mora alla ricerca del titolo della Lega Calcio a 8

TORNEI AREND – FINALE LEGA CALCIO A 8 NAPOLI

Finalmente arrivato il momento tanto atteso. La categoria Open della Serie A della Lega Calcio a

8 di Napoli è giunta al capitolo finale, con la FLC Napoli C8 e l’Atletico Fuorigrotta pronte a

darsi battaglia nell’ultima partita, quella decisiva, la più importante del torneo.

La FLC Napoli C8 è una formazione rappresentata da tanti ex calciatori di spessore,

dall’allenatore Gennaro Iezzo al capitano Nicola Mora, fino ad Emanuele Calaiò, Ivano Trotta e

ancora Nassim Mendil, capocannoniere della competizione. Arrivare in finale non è stato facile,

tant’è che nel girone la squadra azzurra è arrivata solo quinta. Ma nella fase finale si è alzato il

livello, è salita l’attenzione e così ora ci sarà da superare l’ultimo ostacolo per diventare campioni.

Dall’altra parte c’è l’Atletico Fuorigrotta, che si presenta a questo appuntamento con una squadra

giovane, ma ben collaudata. Molti dei componenti della rosa sono veterani dei tornei Arend,

l’organizzazione che ha permesso la realizzazione della Lega Calcio a 8 a Napoli e che ha offerto

alla competizione un risalto mediatico eccezionale. Capitan Buschini, dunque, proverà a confermare

la bella stagione e alzare la coppa davanti ad ex campioni affermati che hanno calcato i palcoscenici

di Serie A e Serie B.

La finale in programma Lunedì 22 aprile alle ore 20:50 si disputerà al San Germano

Football&More di Agnano.

La gara sarà visibile sia “dal campo”, sia in televisione che attraverso i social.

Infatti, dal San Germano Football&More si collegherà l’emittente televisiva Telecapri (canale 15

del digitale terreste)con la trasmissione Goal Show condotta da Gino Rivieccio e le immagini

saranno trasmesse in diretta anche su Youtube, sul canale dedicato alla Lega Calcio a 8, grazie a

Fanner.

Parterre stellare in campo e fuori. Infatti, ci saranno ospiti d’eccezione per l’evento tanto atteso: a

commentare la partita tra la FLC Napoli C8 e Atletico Fuorigrotta anche i due affermati

allenatori Gian Piero Ventura e Luigi De Canio.

Negli studi televisivi saranno presenti le firme giornalistiche Pierpaolo Petino, Annamaria

Baccaro e l’autorevole Antonio Corbo.

Dal campo, invece, l’ex calciatore del Napoli Pasquale Casale, ora opinionista, con il

giornalista Leonardo Zullo.

I vincitori della finale rappresenteranno Napoli alle fasi nazionali della Lega che si disputerà

a Roma il 14, 15 e 16 giugno e affronteranno diverse realtà provenienti da altre città di tutta Italia,

da Treviso a Foggia, e che annoverano campioni come Francesco Totti, Davide

Moscardelli, Antonio Floro Flores e tanti altri.