Camerun, critiche per Anguissa: “Comportamento da bambino”

In Camerun scoppia il caso Anguissa. Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di FECAFOOT (la federazione calcistica) e presidente di Dihep Di Nkam, ha scritto una lettera: “Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Eto’o e l’allenatore. E’ antipatico coi compagni e da presidente FECAFOOT non accetterei un comportamento simile. Anguissa deve condividere la bella atmosfera col sorriso, non farlo mi manda fuori di me. Condanno il suo comportamento da bambino. Mai un sorriso, che ci va a fare in campo? Che riprenda subito il volo!”.