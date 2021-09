Capello: “I club faticano a mantenere in ordine i conti, dopo gli effetti della pandemia si salvano pochissime società”

L’allenatore Fabio Capello ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Non c’è alcun dubbio sul fatto che il trasferimento di Neymar al PSG sia stato il big bang che ha fatto deflagrare i costi in sede di calciomercato. Da quel momento i prezzi si sono impennati, giocatori medi sono stati pagati come se fossero dei top player ed i club hanno fatto fatica a mantenere in ordine i conti e club come Real Madrid e Barcellona, abituati a fare la voce grossa, si sono impantanati. Oggi, dopo gli effetti della pandemia, si salvano pochissime società: il Chelsea di un ricco proprietario russo, il PSG che ha lo Stato del Qatar alle spalle e il Manchester City a sua volta finanziato da un emirato”.