Il Sun – Paratici, giocatori del Tottenham a disagio da presenza e proteste in panchina contro arbitri

Tre vittorie su tre. Il Tottenham ha iniziato bene la stagione in Premier League. C’è però qualcosa che non andrebbe come dovrebbe. I protocolli anti-Covid impongono infatti la presenza di tutti gli elementi del gruppo squadra all’interno della stessa area. Per questo motivo il ds Fabio Paratici e Steve Hitchen sono seduti in panchina a bordo campo. Secondo quanto riporta il Sun, il comportamento dei due dirigenti metterebbe a disagio i giocatori. Oltre a non poter parlare liberamente fra loro, si legge, ai calciatori non piacerebbero le urla contro gli ufficiali di gara o la squadra.