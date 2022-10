Ospite negli studi di Sky, Fabio Capello commenta così l’impresa del Napoli, che ha rifilato 6 reti all’Ajax in Olanda: “Una lezione di calcio agli olandese, coloro che hanno insegnato il calcio a tutti. Il Napoli gioca per vincere, diverte ed ha qualità. Questa squadra stupirà ancora, in campionato ed in Europa”.