Schroeder: “Devo guardarmi allo specchio e capire perchè il divario col Napoli è stato così ampio”

L’allenatore dell’Ajax Alfred Schroeder ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Ajax-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il Napoli sta molto bene in campo, dopo l’1-0 non abbiamo tenuto abbastanza il pallone, abbiamo avuto una grande occasione per fare il 2-1. Siamo andati sull’1-2 ed è cambiata tutta la partita, abbiamo giocato troppo bassi, sull’1-4 siamo andati in completa difficoltà, è mancata la fiducia anche nel fare dei cambiamenti e abbiamo incassato altri due gol. Gli faccio i complimenti perchè hanno fatto una grande partita. Non avevamo messo in preventivo una sconfitta così grossa, abbiamo commesso troppi errori. Il Liverpool anche non giocava bene da tre settimane, possiamo solo a provare a lavorare di più, deve venir fuori questo carattere la settimana prossima. Domani dobbiamo preparare la prossima gara, poi penseremo al Napoli. Ho provato io a cambiare qualche giocatore in più per questa partita, però, non è andata bene. Tifosi che sono andati via prima? Questo è il calcio, è l’Ajax, se giochiamo male e perdiamo 6-1 i tifosi s’incavolano. È complicato per tutti i giocatori, non abbiamo la fiducia in questo momento, abbiamo difeso male e non abbiamo fatto le scelte giuste sugli attacchi degli avversari. Abbiamo fatto molti cambiamenti dall’inizio della stagione,. adesso abbiamo dei problemi soprattutto nell’organizzare la pressione, abbiamo commesso tanti errori individuali. Tadic? Si è incavolato in certe situazioni, soprattutto nella fase conclusiva. Dobbiamo provare a sviluppare bene le azioni, essere molto più bravi con il pallone e difendere meglio. Dopo il 4-1 non si può lasciare giocare così l’avversario. on puoi lasciare così il campo all’avversario dopo il 4-1, ci sono momenti in cui potevamo giocare meglio. Devo guardarmi anche io allo specchio per capire come mai il divario con il Napoli è stato così ampio”

Dal nostro inviato ad Amsterdam Ciro Troise