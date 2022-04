Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando del movimento calcistico italiano: “Siamo rimasti indietro, in tutti i sensi, il problema principale però è che quelli bravi non vengono più in Italia. Stiamo copiando il calcio di Guardiola di quindici anni fa. Dobbiamo copiare i tedeschi nella determinazione, nel gioco in verticale e nella profondità. In Italia lo fa solo l’Atalanta”.