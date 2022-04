CdM – Osimhen al lavoro in gruppo in parte, poi sabato rifinitura completa con la squadra

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, punta sull’attaccante Victor Osimhen, che dovrebbe riuscire ad essere titolare contro la Fiorentina nella gara di domenica 10 aprile: “Il programma di gestione del suo fisico è iniziato ieri, quando ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. All’elenco degli acciaccati si è aggiunto Malcuit che ha eseguito esercizi individuali in palestra per un sovraccarico alla gamba destra. Stamane per Osimhen potrebbe esserci una prima parte di seduta in gruppo arrivando poi alla rifinitura di sabato da vivere completamente con i compagni preparandosi alla sfida di domenica”.