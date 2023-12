Carboni: “Bellingham più determinante di Haaland e Mbappé. Su Spalletti…”

Amedeo Carboni, ex difensore di Roma e Valencia, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com:

“Nazionale? L’unico problema, rispetto agli altri anni, è che non partiamo da protagonisti. Quello è sicuro. Siamo un’incognita, speriamo che Spalletti riesca a fare un lavoro non tanto tecnico, ma di gruppo. Perché il gruppo insieme riesce a superare degli ostacoli impensabili. Se riuscirà in quello, ad avere un gruppo forte, potrebbe anche essere la sorpresa. Ma ad oggi non siamo tra le protagoniste. Se superiamo quel girone prendiamo fiducia.

Bellingham è il giocatore europeo del momento. Addirittura giocare nel Real Madrid lo ha fatto crescere e non intimorire. Si vede quello che secondo me è. Non so se durerà, è il primo anno in una grande squadra dove se arrivi secondo hai fatto male. Queste pressioni per lui sono importanti, gli fanno capire se nel Real Madrid può continuare facendo così, perché fare una stagione intera così sarebbe spettacolare. Fino ad oggi secondo me è il giocatore europeo più bello che c’è. Anche più di Haaland e Mbappé, senza dubbio. Molto più determinante in questo momento”.