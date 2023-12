FOCUS – Champions League, le possibili avversarie del Napoli: City e Bayern no! L’occasione può arrivare dalla Spagna..

La vittoria all’ultima giornata al Maradona contro il Braga per 2-0, ha regalato al Napoli la qualificazione agli ottavi. Si tratta della 3ª volta nelle ultime tre partecipazioni (2019-20 e 2022-23 in precedenza): ci era riuscito solo in due occasioni nelle precedenti cinque edizioni a cui aveva preso parte (tra il 2011-12 e 2018-19). Gli azzurri chiudono il girone dietro al Real Madrid primo a punteggio pieno e non potranno affrontarlo agli ottavi. La gara d’andata è in programma a Fuorigrotta. Le date sono 13,14,20,21 febbraio e 5,6,12,13 marzo 2024.

Scopriamo insieme le possibili rivali degli uomini di Mazzarri:

BAYERN MONACO: Tuchel secondo in campionato guida la truppa dei bavaresi. Schierati con un 4-2-3-1 con l’ex Kim titolare in difesa accanto ad Upamecano, il tecnico affida le chiavi del centrocampo a Kimmich, le geometrie al giovane Musiala e la concretizzazione delle reti ad Harry Kane, acquisto oneroso estivo di rilievo. I bavaresi hanno stravinto il loro girone e sono uno degli spauracchi da evitare nel sorteggio di lunedì 18.

MANCHESTER CITY: I campioni in carica allenati da Guardiola hanno superato e vinto agevolmente il loro girone. Qualche difficoltà in Premier, ma comunque sempre temibile. Haaland punta al pallone d’oro e prova a migliorarsi nei numeri rispetto allo scorso anno, aiutato da un Bernardo Silva in uno stato di forma clamorosa. A febbraio sarà tutt’altra competizione con sfide da dentro/fuori. Citizen quindi da evitare.

ARSENAL: Arteta e la sua banda hanno vinto uno dei gironi meno equilibrati ma che non ha di certo lasciato scampo a sorprese (Siviglia eliminato da tutte le competizioni). I Gunners, dopo aver sfiorato e creduto nella Premier dello scorso anno, ci stanno riprovando quest’anno consolidando quanto di buono fatto ripetendo le ottime prestazioni in campo. Guidati nel 4-3-3 dal norvegese Odegaard, gli uomini di Arteta puntano sulla velocità di Saka e Martinelli. Jorginho ex di turno. Uno dei precedenti, 10 anni fa nel famoso girone da 12 punti insieme al Borussia Dortmund con gli azzurri di Benitez “retrocessi” in Europa League.

REAL SOCIEDAD: Gli spagnoli hanno tenuto testa all’Inter in un girone praticamente dominato in due e che soltanto la differenza reti ha deciso. Nella Liga occupano la sesta posizione in coabitazione con l’Athletic Bilbao. Gli spagnoli tra i possibili avversari agli ottavi sembrano essere quelli più abbordabili e quindi i preferiti. Kubo la stella della squadra.

BARCELLONA: Xavi e i suoi nello stadio Olimpico in attesa del nuovo Camp Nou, sono sicuramente lontani parenti del Barça di Messi e co. ma restano sempre avversari temibili. Lewandowski guida l’attacco dei blaugrana, mentre nel reparto nevralgico del campo perso Gavi fino al termine della stagione, sono l’esperto Gundogan e il giovane Pedri a gestire la palla. Avversario si da evitare, ma non da stracciarsi i capelli nel caso di un accoppiamento.

BORUSSIA DORTMUND: I tedeschi di Terzic contro le attese vincono il girone davanti al Psg e al Milan. In campionato sono quinti ad 11 punti dalla vetta. Annata altalenante dei gialli, già eliminati anche nella DFB Pokal. L’esperienza di Reus e Emre Can mista alla gioventù emergente di Bynoe-Gittens, inglese di grande prospettive, rende i tedeschi un avversario alla portata.

ATLETICO MADRID: L’altra faccia di Madrid, quella del Cholismo, completamente diversa da quella Ancelottiana. Pragmatismo, fisicità e concretezza. Caratteristica ormai ben nota del dna dei colchoneros che con Griezmann e Morata provano a rendersi protagonisti nella Liga così come in Europa. Un avversario ostico, soprattutto nell’ottica di un doppio confronto, ma abbondantemente alla portata del gruppo azzurro.

A cura di Salvatore Garofalo