Careca sul Napoli: “Osimhen tra i migliori al mondo, per il dopo Insigne serve un campione”

L’ex attaccante del Napoli scudettato, Antonio Careca, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “E’ un peccato che il Napoli non sia riuscito a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Poteva essere l’anno buono, ma non è facile lottare fino alla fine, serve una rosa attrezzata. Spalletti? Agli azzurri servono figure con una mentalità così. Osimhen? Non era molto conosciuto, ma si sta rivelando uno dei migliori al mondo. Il Napoli dovrà fare attenzione a non perderlo. Interessa a molte inglesi, lì girano parecchi soldi. Insigne? Mancherà molto, servirà un campione per non sentire la sua mancanza.”