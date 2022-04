LIVE – Primavera 1, Napoli-Genoa: Segui la diretta testuale su IamNaples.it, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Iaccarino, Vergara, Acampa; Ambrosino, Cioffi.

A disp.: Boffelli, Giannini, Gioielli, Nosegbe, Pontillo, Marchisano, Toccafondi, Spavone, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

GENOA (4-3-1-2): Corci, Besaggio, Balcano, Macca, Ambrosini, Parodi, Sadiku, Bamba, Marcandalli, Gjini, Accornero

A Disp: Mitrovic, Ascioti, Dellepiane, Boci, Cenci, Biaggi, Ghigliotti, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Likendja, Omba All. Chiappino

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples della partita di Primavera 1 tra Napoli e Genoa valevole per la 32a giornata del campionato di categoria. È il momento decisivo del campionato, le due vittorie consecutive contro Roma e Fiorentina hanno messo il Napoli in una posizione migliore rispetto a qualche settimana fa. Gli azzurrini, a tre partite dalla fine, hanno evitato anche a livello aritmetico qualsiasi rischio di retrocessione diretta, sulla zona play-out hanno due punti di vantaggio sul Lecce e tre sul Genoa. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale, il Napoli con una vittoria potrebbe fare un grande passo in avanti verso la salvezza. All’andata finì 2-1 per gli azzurrini, il vantaggio in questo confronto sarebbe un altro dato importante. Il Milan ha perso ad Empoli, è a pari punti con gli azzurrini che sono in vantaggio negli scontri diretti.