Un vero e proprio caos. Proseguono le polemiche sugli arbitri dopo il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana. A tal proposito l’agenzia ANSA riporta la difesa dell’AIA, citando fonti interne alla stessa, e fa sapere che “la squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik poi annullato con l’ausilio delle immagini visionate”.