Cassano: “Lobotka potrebbe giocare nel Barcellona”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sul Napoli alla Bobo TV: “Lobotka è una cosa meravigliosa da vedere in campo. In questo momento qua in poche squadra Lobotka non sarebbe titolare. Per me può giocare benissimo nel Barcellona al posto di Busquets con Gavi e Pedri ai suoi lati. Al posto di Sabitzer nel Bayern Monaco può giocare benissimo. Complimenti al giocatore e a Spalletti che gli ha dato fiducia facendogli elevare la qualità delle prestazioni. Kvaratskhelia? Solo Ronaldo il fenomeno ha avuto un impatto migliore, dribbla, sterza, calcia in porta, va a chiudere, c’ha la corsa nel corto, la corsa sul lungo, è impressionante!”