Antonio Cassano, nel suo intervento alla Bobo Tv in onda su Twitch, ha detto la sua su Kvaratskhelia: “Bravissimo il Napoli ad andarlo a prendere, ma è folle che nessun altro club abbia pensato di prenderlo. Mi sta impressionando, non lo conoscevo e non so che aggettivo usare per descriverlo. E’ forte nello stretto, dribbla, sterza sul sinistro e sul destro, è rapido nel breve e velocissimo nel lungo. Per me è fenomenale”.