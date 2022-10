Massimo Mauro: “Lobotka e Anguissa sembrano Iniesta e Xavi”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’: “Anguissa e Lobotka sembrano Xavi e Iniesta. Sono bravi, ma anche perchè c’è un movimento continuo da parte di tutti.

Inter, crisi passata? Dipenderà tutto dall’impegno col Barcellona. Sulla carta per me ha la rosa più forte in Italia. Mi sembra però che anche lo spirito dell’Inter è buono, questa ricerca di fare e non aspettare che capiti qualcosa, come nel Milan e nel Napoli.

La Juve è in piena crisi e credo che a questo punto sia una crisi anche di gioco: chi ha la palla non sa cosa fare. Atleticamente la Juve corre meno degli altri e poi ha acquistato giocatori bravi ma anziani e strapagati”.