CdM – Allenamenti in casa e leadership: la cura-Gattuso ha fatto bene ad Insigne

Il capitano del Napoli sembra rinato da quando sulla panchina azzurra siede Gennaro Gattuso. Un focus importante dell’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno che evidenzia come i numeri di Lorenzo Insigne siano migliorati da quando il tecnico calabrese ha preso in mano il Napoli: ben 9 i gol stagionali, ma non solo. Allenamento in casa per mantenersi in forma, sotto gli occhi vigili del tecnico calabrese, che punta molto sull’esterno per quando ricomincerà, se ricomincerà, il campionato di Serie A.