CdM – Amichevole Napoli-Benevento: 4 giovani della Primavera saranno in panchina

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà in amichevole il Benevento (ore 21, diretta Ottochannel 696 dgt e Sky). Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, il tecnico azzurro Luciano Spalletti avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione titolare. Non ci saranno, ovviamente, gli undici calciatori impegnati con le nazionali. Spazio a Fabian e Lozano, che saranno sicuramente titolari. Ma giocheranno dal primo minuto anche Malcuit, Petagna e il nuovo acquisto Juan Jesus. In porta, scrive il quotidiano, Idasiak e Marfella giocheranno un tempo per uno. Spalletti dovrà ricorrere a qualche primavera per formare la panchina: dovrebbero essere l’attaccante D’Agostino, i centrocampisti Mercurio e Vergara e il difensore Costanzo.