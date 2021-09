GdS – Osimhen, Spalletti ha dato un segnale importante: si confida nella riduzione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei due ritiri in Trentino prima e in Abruzzo dopo tutto lo staff tecnico ha avuto una attenzione particolare per Victor Osimhen, cercando di migliorarlo tecnicamente, poi l’espulsione col Venezia ha un po’ rovinato tutto. “E Spalletti, dando un segnale importante all’ambiente, ha detto chiaro al ragazzo che ha sbagliato, senza vittimismi. Poi fra uno schiaffo e una manata per divincolarsi c’è differenza: non pareva ci fosse violenza in quel gesto. E infatti il Napoli confida nel ricorso in appello di martedì, per dimezzare le due giornate di squalifica e poter avere il nigeriano, che dovrebbe rientrare già nella serata di mercoledì dall’Africa. A quel punto Spalletti avrebbe un centravanti motivatissimo per farsi perdonare quella leggerezza e “pungere” una Juve apparsa non impeccabile nella fase difensiva”, si legge sul quotidiano.