CdM – Ammutinamento 2019, udienza per Allan: tra i testimoni può esserci Ancelotti

L’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno‘ ha scritto dell’ammutinamento del 5 novembre 2019. A breve ci sarà l’udienza per Allan, che in quella notte ebbe uno screzio con Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli e figlio di Aurelio:

“Nella storia di quella notte burrascosa, invece, la vicenda Allan ha un peso diverso: ci fu lo screzio con Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, e la richiesta è del 50% di una mensilità considerando anche i danni d’immagine perpetrati al club. Giovedì 14 ottobre Allan dovrà collegarsi con il tribunale di Napoli in videoconferenza per un’udienza. Allan (così come l’infortunato Malcuit) nella tormentata notte di Napoli-Salisburgo non doveva esserci, decise di stare al fianco dei suoi compagni in un momento delicato, poi arrivò la burrasca e la decisione dello spogliatoio di non partecipare al ritiro. Un danno d’immagine su cui il Napoli non intende assolutamente fermarsi, la prima udienza non sarà definitiva, dovrebbe esserne fissata un’atra in cui Allan potrebbe decidere di coinvolgere tre ex azzurri: Hysaj, Maksimovic e Carlo Ancelotti“.