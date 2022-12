CdM – Antalyaspor-Napoli, riecco la coppia Kvara-Osimhen: spazio anche a Raspadori

Il Corriere del Mezzogiorno ha fornito le ultime novità di formazione in merito all’amichevole del Napoli contro l’Antalyaspor: “Nell’allenamento di rifinitura Spalletti ha provato Osimhen e Kvaratskhelia in due squadre diverse durante la partitella a campo ridotto ma è probabile che la coppia d’oro del Napoli almeno per una parte di gara si rivedrà. Nella zona sinistra dell’attacco troverà spazio probabilmente anche Raspadoriche, per incrementare il minutaggio nella seconda parte della stagione, deve lavorare per crescere nella coesistenza con Osimhen”.