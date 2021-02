Il Granada è alla prima esperienza in Europa, e contro il Napoli avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per superare il turno. Ecco perchè, per il match in programma stasera al Maradona di Fuorigrotta, sono stati convocati tutti. Il tecnico inoltre proverà a recuperare anche Yangel Herrera e Roberto Soldado, anche se per l’attaccante ex Valencia il rientro sembra un po’ più difficile. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno