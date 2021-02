UFFICIALE – Napoli, i convocati per il Granada: si rivede Mertens, confermati i sei azzurrini

Stasera alle 18:55 al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Granada, match valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Azzurri costretti a rimontare il 2-0 di svantaggio subito in Spagna. Tra i convocati di Gattuso riecco il nome di Dries Mertens, al rientro da un lungo stop per un infortunio alla caviglia. Ecco la lista ufficiale dei convocati: