Via Fabian, sembra quasi finita l’avventura dello spagnolo con la maglia del Napoli, con la mediana da ristrutturare. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’addio del numero 8 potrebbe portare idee nuove in mediana, come i nomi di Koopmeiners dell’AZ e di Svanberg del Bologna, nel mirino della dirigenza azzurra per contenere i costi. Senza cessioni, si pensa a profili come Basic del Bordeaux: giovani e a costi bassi.