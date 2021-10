CdM – Incontro Pisacane-ADL durato più di un’ora

Cosa si sono detti De Laurentiis e Pisacane durante il pranzo andato in scena ieri? Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Un pranzo, un colloquio durato più di un’ora, in cui il presidente De Laurentiis ha espresso la volontà di arrivare all’intesa ricordando, però, le difficoltà del calcio internazionale a causa della pandemia e le due stagioni senza la Champions League. Si è discusso anche di una prima proposta economica senza andare nei dettagli, con l’idea di rivedersi in un’altra occasione per approfondire la questione”.