CdM – Inter-Napoli, De Laurentiis presente al Meazza. Le ultime di formazione

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, a seguire il Napoli in trasferta allo stadio Meazza contro l’Inter ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Per quanto riguarda la formazione dell’Inter, Inzaghi ha perso Brozovic e probabilmente adatterà Calhanoglu davanti alla difesa con Mkhitaryan a centrocampo. Da decidere l’impiego di Lautaro in avanti. Qualche dubbio per Spalletti c’è, con Olivera in vantaggio su Mario Rui per contenere Dumfries. Poi c’è Rrahmani che rientra dall’infortunio con Kim-Juan Jesus che possono però essere riconfermati. Politano in vantaggio su Lozano.