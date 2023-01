GdS – Napoli, Spalletti merita lo scudetto: occasione unica

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha elogiato Luciano Spalletti per la sua carriera e ha affermato che, per il lungo percorso nella sua carriera, merita di vincere il campionato con il Napoli:

“Spalletti sa bene che a 64 anni gli orizzonti si restringono e che ogni occasione va spremuta al massimo. Presumiamo che abbia motivazioni fortissime e che non soffra di alcuna ansia da prestazione o da lepre braccata, perché è troppo esperto per patirne. Ha otto punti di vantaggio sul Milan secondo, dieci sulla Juve terza, undici su Lazio e Inter quarte insieme. Un’occasione così potrebbe non ricapitargli più. Per quello che ha fatto in trent’anni di carriera da allenatore, Spalletti merita lo scudetto. E’ stato (è) uno dei tecnici più innovativi, mai fermo, sempre disposto a scandagliare nuovi sentieri. Ha avuto intuizioni importanti, per esempio Totti centravanti nella sua prima volta alla Roma. Lo scudetto gli è quasi dovuto”.