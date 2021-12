CdM – La rapina ad Ounas si è svolta in una manciata di secondi: bottino di circa 5mila euro

Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce la dinamica della rapina subita ieri da Ounas sotto casa: “La dinamica racconta di una vera e propria trappola. Con lo scooter i due si sono piazzati dietro la vettura che si era appena infilata nel vialetto che porta al garage e lì hanno bloccato ogni possibile via di fuga. Il resto è un copione già visto. Il passeggero che scende armato mentre il complice lo attende pochi metri più in là con il motore acceso e pronto a partire, la pistola puntata in faccia e poche parole circostanziate: «Caccia tutto quello che hai». Il giovane calciatore algerino era terrorizzato. Non ha opposto alcuna resistenza ed ha consegnato ai malviventi un orologio di valore, dei soldi e una catenina in oro. Un bottino che è stato quantificato in circa 5.000 euro. Il tutto si è svolto in una manciata di secondi, un tempo che alla vittima è apparso infinito”.