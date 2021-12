Tuttosport – Osimhen, maschera provvisoria per l’attaccante: possibile rientro a metà gennaio

Come riportato da Tuttosport, sembra più vicino il rientro in campo dell’attaccante azzurro Victor Osimhen che ha cominciato ad allenarsi con una maschera: “Si tratta di una protezione provvisoria che dovrà utilizzare fino a martedì, quando gli sarà recapitata quella definitiva in carbonio e grazie alla quale potrà lavorare con il resto della squadra, partecipando anche alle partite in famiglia e senza temere i colpi che potrebbe ricevere sul volto. Con un minimo di cautela si può immaginare che Osimhen possa tornare a giocare una partita a metà gennaio, presumibilmente per la sfida contro il Bologna e sempre se la Nigeria non deciderà di convocarlo comunque per la Coppa d’Africa”.