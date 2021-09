CdM – Leicester-Napoli, ci sarà Idasiak e non Marfella se Ospina non dovesse giocare

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, se non ci sarà una deroga del governo inglese riguardo alle coppe europee per i giocatori che hanno attraversato nazioni dell’area rossa, Ospina non potrà giocare contro il Leicester perché all’arrivo in Inghilterra dovrebbe andare per dieci giorni in isolamento. La segreteria del Napoli sta lavorando per capire se ci sono i margini per una situazione che non riguarda soltanto la squadra di Spalletti. Se Ospina non potrà giocare, dovrà toccare ad Idasiak, il terzo portiere del Napoli in Europa League. Non ci sarà spazio per Marfella.